Antalya'da kanalizasyonda ceset bulundu

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde kanalizasyon hattında ceset bulundu.

Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.







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