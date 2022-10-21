"1. Uluslararası Ahıskalı Türk Kadınları Sempozyumu" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Ahıskalı Türk Kadınları Sempozyumu" başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına, Antalya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ile 9 ayrı ülkeden akademisyenler ve Ahıskalı kadınlar katıldı.

Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerini Antalya'da ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Arabayı erkek sürse de yolu gösteren kadınlardır." diyen Büyüknalçacı, geleceğe dair planları kadınların gerçekleştireceğini belirtti.



Büyüknalçacı, kadınlara devlet unvanlarını, kendini "modern" diye tanımlayan diğer devletlerden önce Türk milletinin verdiğini anlatarak, "Hatta daha da ilerilere gidersek 'Ben sizin hanınızım ama bu da benim hanım.' diyecek kadar hanımlarımıza değer veren bir ecdada sahibiz. Böyle ecdadın çocukları olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu iyilikleri unutmayacağız"



DATÜB Genel Başkanı Kassanov ise Ahıska Türklerinin geçmişte büyük azap yaşadığını, sürgüne uğradığını dile getirerek, "Sürgüne de uğrasalar, eziyet de çekseler kimliklerini kaybetmediler. Hangi ülkede yaşasalar da dilini, dinini ve birliğini kaybetmediler. Biz de bu bağları daha verimli hale getirmek ve milletimizi uluslararası saflarda tanıtmak için Dünya Ahıskalı Türkler Birliğini kurmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birliğimizi kurduk." diye konuştu.

Kassanov, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türkleri için tarihi bir karar aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"600 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık hakkı verildi. Bu bizim için inanılmaz bir nimettir. Türkiye devleti ister Suriye'den isterse başka ülkelerden gelen ve sıkıntıya düşen herkese yardım etti. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde olmuştur. Milletimizin problemlerini çözen Cumhurbaşkanımıza, Ahıskalılar olarak ne kadar şükretsek, dua etsek azdır. Allah ondan razı olsun. Bu problemleri AB ve Amerika çözemiyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız özel ilişkiler kurup çözüyor. Bizim milletimiz her zaman Cumhurbaşkanımıza, Türk milletine minnettardır. Bu iyilikleri unutmayacağız."

Tören sonunda Kassanov, Büyüknalçacı'ya plaket verdi.

Ahıskalı Türk kadınlarının dünü ve bugününün ele alınacağı sempozyum, yarın sona erecek.











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