Kaş'ta jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücü adaylarına trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, bir sürücü kursunda eğitim gören sürücü adaylarıyla "Son Ders Trafik Jandarmasından" projesi kapsamında bir araya geldi.

Trafik güvenliği açısından farkındalık yaratmak bilinç düzeyini artırmak amacıyla verilen eğitimde, adaylara, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, trafik işaretlerinin anlamları ile kural ihlallerini anlatıldı.

Eğitime, 15 sürücü adayı katıldı.

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