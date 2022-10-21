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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş'ta jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

AA

Kaş'ta jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücü adaylarına trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, bir sürücü kursunda eğitim gören sürücü adaylarıyla "Son Ders Trafik Jandarmasından" projesi kapsamında bir araya geldi.

Trafik güvenliği açısından farkındalık yaratmak bilinç düzeyini artırmak amacıyla verilen eğitimde, adaylara, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, trafik işaretlerinin anlamları ile kural ihlallerini anlatıldı.

Eğitime, 15 sürücü adayı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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