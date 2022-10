1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu başladı.

Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve diğer yetkililer katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yaptığı konuşmada, hayatı kolaylaştıran internet teknolojisinin olumsuz etkilerinin de olduğunu söyledi.

Uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar sanal dünya aracılığıyla işlenen değişik suç türlerinin güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesinin zorluğuna işaret eden Çataklı, bu suçlarla mücadelede bilim ve teknolojiyi kullanmanın önemini vurguladı.

Çataklı, sanal dünyada her geçen gün daha çok vakit geçirmeye başlayan insanoğlunun diğer insanlarla bağlarının da giderek zayıfladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İşte bu koşullarda, bugün içinde yaşadığımız bu modern dünyada en temel sorunlar tekrar şekil değiştirdi ve gıda ve iklim krizleri ile birlikte yine güvenlik sorunu halini aldı. İnsanlarda suç korkusu ise her geçen gün yaygınlaştı. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerimiz şimdi her zamankinden daha fazla bilim dünyasının desteğine muhtaç hale geldi. Onun için bilim ve teknolojinin imkanlarından istifade etmek zorundayız. Sayısal olarak nitelik olarak çok şükür ihtiyacımız kalmadı. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında birçok personelimizi sistem dışına çıkarmak zorunda kaldığımız halde bunları sayısal olarak telafi ettik. Dolayısıyla biz bilimin ve teknolojinin de ışığında bu yeni zorluklarla mücadele edebilmek için durmadan duraksamadan çabalamak zorundayız."

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın hem turizm hem de kongre ve sempozyumlar sebebiyle uluslararası misafirleri ağırlamaya alışkın olduğuna değinerek, "Antalya dünyamızın her köşesinden, her türlü insana her hizmeti verebilecek bir şehir. Bu sene mutluyuz ve memnunuz. Turizm sektöründe doluluk oranlarımız yüksek. Türk ekonomisine katkımızı arttırarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, emniyet teşkilatı olarak nitelikli personel sayısı ve her geçen gün gelişen teknik altyapı ve donanımıyla daha profesyonel, daha dinamik ve daha kaliteli hizmet sunacaklarını kaydetti.

12 ülkeden akademisyenlerin katıldığı sempozyum 23 Ekim'de sona erecek.

