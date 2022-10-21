Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ödül töreni heyecanı yarın yaşanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 16-23 Ekim arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın (The European Girls’ Olympiad in Informatics –EGOI) ödül töreni yarın gerçekleştirilecek.

Türk kültürünün farklı organizasyonlarla tanıtımının planlandığı organizasyona 44 ülkeden 160 kız öğrenci katıldı, eğitmenlerle birlikte 300 kişi ağırlandı.

Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın madalya töreninde öğrenciler ödüllerini, yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden alacak.

Türkiye'yi uluslararası olimpiyatta 8 kız öğrenciden oluşan milli takım temsil etti.

EGOI, kız öğrencilerin bilgisayar dalına ilgilerini artırmak amacıyla 2021 yılından itibaren uluslararası düzeyde düzenleniyor. Olimpiyat, katılımcıların zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştığı 2 yarışma gününden oluşuyor. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan bir grupla olimpiyata katılabiliyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.