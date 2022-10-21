Sea To Sky Enduro Yarışları'nın gökyüzü etabını Travis Teasdale kazandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın gökyüzü etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Yaklaşık 40 kilometrelik gökyüzü parkurunda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Güney Afrikalı sporcu Travis Teasdale'nin 1 saat 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldığı gökyüzü etabını, aynı ülke sporcusu Matthew Green 1 saat 30 dakika 37 saniyelik derecesiyle ikinci, İngiliz sporcu Graham Jarvis 1 saat 31 dakika 9 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.

13. Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın Olimpos Dağı etabının ardından Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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