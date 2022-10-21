Antalya'da lise öğrencisi öğretmeninin evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir lise öğrencisi, arkadaşlarıyla birlikte gittiği öğretmeninin evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.K. ile 5 arkadaşı, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Almanca öğretmeni H.G'nin evine gitti.

Sabah saatlerinde evde hareketsiz bulunan Y.K. için yetkililerden yardım istendi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.K'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öğretmen ile diğer 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Öte yandan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun tüm yönleriyle araştırılması için olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlatarak iki müfettiş görevlendirdi.

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