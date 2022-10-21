Antalya'da tartıştığı kişiyi aracında av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

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ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı Erdoğan Öztürk'ü otomobilinin içinde av tüfeğiyle öldüren sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.A.A, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu.

Söz verilen maktulün annesi Ü.A, "Adalete güveniyorum." dedi.

Sanık avukatı olası kast ve takdir indirimin uygulanması yönünde savunma yaparak "Sanığın bu eylemi tahrik altında işlediğini düşünüyoruz." diye konuştu

Son sözü sorulan sanık ise "Olayın bu dereceye gelmesini istemezdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

- Olay

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Vadi Sokak'ta 22 Ekim 2021'de 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle gelen Erdoğan Öztürk (47), Y.A.A. (38) ile evin balkonundan tartışmıştı.

Büyüyen olayda Y.A.A'nın av tüfeğiyle ateş etmesi üzerine Öztürk, aracında kafası ve göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etmişti.





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