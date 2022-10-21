Serik'te motosiklet denetimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.



İlçenin 3 ayrı noktasında yapılan trafik kontrolünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.



Denetimlerde, ehliyeti olmayan, belgelerde eksikliği bulunan ve kask takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülere, meydana gelebilecek kazalarda kaskın önemi de anlatıldı.



Ekipler ayrıca, otobüs duraklarının önlerine usulsüz park eden araç sürücülerine de cezai işlem yaptı.

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