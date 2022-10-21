Finike Kaymakamı Çelik, taksicilerle buluştu

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede taksicileri ziyaret etti.



Çelik, taksi duraklarında sürücülerle sohbet ederek, istek ve sorunlarını dinledi.



Taksicinin gece gündüz çalıştığını anlatan Çelik, "Yağmuru, çamuru var. Aileden ayrı kalıyorsunuz. Müşteri çıkınca nereye gideceğiniz belli olmuyor. Kolaylıklar diliyorum, kazancınız bereketli olsun." ifadesini kullandı.







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