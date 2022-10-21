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Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

AA

Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Avokado" temalı 1. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

İlçe Belediyesi, Alanya Ziraat Odası ve Alanya Avokado Üreticileri Birliğinin katkılarıyla yapılan "Avokado" temalı 1. Alanya Tropikal Meyve Festivali, belediye binası arkasındaki meydanda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe Kaymakam Fatih Ürkmezer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ile bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festival alanında stantları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Alanya'da tropikal meyve festivaliyle bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl festivalin ana temasının avokado olduğunu kaydeden Yücel, "Alanya'da 30-35 civarında tropikal meyvenin üretimi var. Bunların ekonomik değeri olanların sayısı ise 15-20 adet. Bu ürünler memleket ekonomisine büyük girdi sağlıyor." dedi.

Avokadonun 30 yıl önce 4 mevsim yeşil olduğu için bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirildiğini aktaran Yücel, şimdi ise ülke üretiminin yüzde 70-80'ini karşıladıklarını belirtti. Yücel, yılda 50-60 milyon adet avokado üretimini Alanya'nın tek başına yaptığı bilgisini vererek, "Avokadonun ihracatının da yüzde 90'nı Alanya'dan yapıyoruz. Amatörce başlanılan bu tropikal meyvenin bölge ekonomisine nasıl katkı sağladığını görüyoruz." diye konuştu.

Yücel, avokado temasını öne çıkardıkları festivali geleneksel hale getirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu festival ile bugünkü ana tema avokadoyu, gastronomiden tıbbi üretime, kozmetikten diğer alanlara kadar nasıl faydalandığını ve nasıl kullanıldığını aktarmaya çalışacağız. Gelecek yıl seçeceğimiz ana temayı da aynı şekilde işleyeceğiz."

Yücel, ilçede 77 bin metrekarelik bir alanda tropikal meyveleri kapsayan bahçe yapılacağını da sözlerine ekledi.

- "Kendi dövizimiz ülkemizde kalıyor"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise tarım ve turizmin başkenti olarak dile getirilen Alanya'nın artık tropikal ürünlerin başkenti olarak da adlandırılabileceğini belirtti. İlçede bugün yaklaşık 18 ürünün üretiminin yapıldığını ve üreticilerin bundan para kazandığını aktaran Göktepe, "Tropikal meyveler iki yönden önemli. Üretici üreterek para kazanıyor. Tüketicilerimiz de ülkemizde üretildiği için daha uygun fiyata tropikal ürünlere ulaşabiliyorlar. Kendi dövizimiz ülkemizde kalıyor." diye konuştu.

Festivalde adaptasyonu sağlanmış 32 ürünün ziyaretçiler tarafından görülebileceğini söyleyen Göktepe, üreticilerin ve vatandaşların festivale ilgisinin fazla olduğunu kaydetti.

Her türlü zorlu koşullarda katma değeri yüksek ürünleri üreterek tanıtabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Göktepe, şunları söyledi:

"Tropikal ürünler devletimizin sübvansiyonlu kredileri sayesinde yapıldı. Başta muz ve avokado bitkilerine baktığımızda 10 yıl önce bunları konuşamıyorduk. 10 yıl önce arz açığımız varken bugün 900 bin ton muz üretiyoruz. Avokado için 4 bin 300 üretici ordusuyla 50-60 milyon adet avokado üretebiliyoruz. Mango, papaya gibi tropikal ürünlerde de desteklerle daha çok değerlenecek."

Gün boyunca farklı temaların işlendiği festival pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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