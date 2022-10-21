Antalya'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı "Gazipaşa" isminin ilçeye verilişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 12'nci Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanından başlayan kortej, Atatürk Parkı'nda sona erdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açılışta, "Gazipaşa" isminin verilişinin 100'üncü yılını kutlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekili olarak festivale katıldığını, Kılıçdaroğlu'nun da yakında Gazipaşa'ya gelerek yapılan çalışmaların açılışlarını yapacağını söyledi.

Kaymakam Orhan Altun ise anlamlı bir gün olduğunu belirterek, festivalin 12'ncisinin düzenlenmesinin büyük bir gurur olduğunu, katılımcılara meyveleri, tropikal bitkileri tanıtacaklarını ifade etti.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Gazipaşa'nın barışın, özgürlüğün, demokrasinin şehri olduğunu ve bereketli topraklarıyla dikkati çektiğini söyledi.

Gazipaşa'nın düşmana karşı kahramanca savaşmış yiğitlerin şehri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizi güzelleştirmek ve burada yetişen lezzetleri dünyaya tanıtmak bizim için çok önemli. Aroma ve görsel anlamda Türkiye'de sadece Gazipaşa'da yetişen çekirdeksiz narımızı ve son yıllarda ilçemizde yetiştirilen tropikal meyveleri festivalimiz aracılığıyla dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlçemizde yetiştirilen bu güzide ürünleri daha fazla insana yetiştirebilmek için başladığımız Tropikal Park Projemizin çalışmaları da hızla devam ediyor. İlçemizde yetişen bütün tropikal meyveleri görebileceğimiz, rahat bir nefes alabileceğimiz, içerisinde spor aktivitelerinin ve yaşam alanlarının da bulanacağı Tropikal Parkımızı önümüzdeki yıl içerisinde hep birlikte açacağız."

Katılımcılar ve protokol üyeleri, nar ve tropikal ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Festival iki gün sürecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.