TÜBİTAK Başkanı Mandal, Akdeniz Üniversitesinde öğrencilerle buluştu:

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ANTALYA (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Dijital teknoloji, yeni nesil yazılım, kuantum teknolojileri, yapay zeka, makinelerin endüstrileşmesi ve temiz enerji gibi yenilik noktalarıyla iç içeyiz." dedi.

Mandal, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Salonunda düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Ekosistemimizi Gençlerimizle Birlikte Geliştiriyoruz" konulu panelde öğrencilerle buluştu.

Sunum yapan Mandal, ikilimin toplumsal duyarlılık ve farkındalık konusunda bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, dünya gündeminde iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, gıdaların güvenliği ve bunlara bağlı su kıtlığı gibi başlıkların on yıl içinde daha fazla gündemde olacağını söyledi.

İklim değişikliğine dayalı aşırı olayların ve iklim krizi karşısında yetersizliğin ön planda olduğunu dile getiren Mandal, "Türkiye bu konulardan daha fazla etkilenebilecek bir konuma sahip." diye konuştu.

Gelecekte daha fazla sel olaylarının beklendiğini, kuraklık ve yangınların artacağı gibi insan sağlığını etkileyen senaryoların olduğunu bildiren Mandal, diğer taraftan da kolaylaştırıcı, olumlu araçların geliştirildiğini vurguladı.

Teknolojinin gelişimini hızlandıran etkenlere dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Dijital teknoloji, yeni nesil yazılım, kuantum teknolojileri, yapay zeka, makinaların endüstrileşmesi ve temiz enerji gibi yenilik noktalarıyla iç içeyiz. Bunlardan yapay zekanın uygulanması en hızlı boyuttur. Bugün haberlerde gördüğümüz Çin'de, beyin hastalıklarıyla uğraşan doktorlar ve yapay zeka 2 raunt karşı karşıya geldi. Birinci raundu yüzde 87 doğru tanı oranıyla yapay zeka kazandı. Doktorların tanı oranı yüzde 66'ydı. İkinci raundu da yapay zeka kazandı. Dolayısıyla teknolojinin hızla ilerlediği bir sürecin içindeyiz. İlaç keşfi hastalık tanısı ve tedavi olsun bir tarafta güçlükler varken diğer tarafta da araçlar var."

TÜBİTAK'ın stratejik yaklaşım, gelişim ve olanaklarından bahseden Mandal, öğrencilerin projelerinde yanında olduklarını, burs imkanlarını anlattı.

Mandal, "Bilim ve Teknoloji Ekosistemimizin Geliştirilmesinde Teknokent Girişimcilerimize ve Akademisyenlerimize TÜBİTAK Destekleri" konulu oturumda da konuştu.

Programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Antalya TEKNOKENT Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Erol Gürpınar ve öğretim üyeleri de katıldı.





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