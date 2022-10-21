Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş, Güray Vural, Nakajima, Larsson, Wright

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Rroca, Muammer Sarıkaya, Topalli, Ethemi, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 26 Mehremic (İstanbulspor), Dk. 45+1 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

15. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Topalli'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Larsson'un ceza alanı sağ çaprazında topla buluşturduğu Wright'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Nakajima'nın ceza sahası sol çaprazdan pas verdiği Wright'in kale alanı önünden şutunda top üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sağ köşeden kullandığı korner sonrası seken topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin röveşata vuruşu yaptı. Arka kale direği önünde topla buluşan Mehremic, kaleci Alperen Uysal'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada Larsson'un ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

41. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Alperen Uysal topu kornere gönderdi.

44. dakikada Ethemi'nin pasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.





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