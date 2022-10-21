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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Antalya Kitap Fuarı açıldı

AA

12. Antalya Kitap Fuarı açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Türkiye'de kitap okumaya ayrılan sürenin bir dakika, Avrupa'da ise 60-70 dakika olduğunu söyledi.

Dünyada kitap okuma süresi azaldıkça milli gelirin düştüğünü belirten Özel, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kitap okuyanların sayısının artacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentte 10 gün boyunca kitap şöleni yaşanacağını, fuarda 215 yazar ve 220 yayınevinin vatandaşla buluşacağını anlattı.

Kültürün ve sanatın gücüne inandıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne tanıklık edeceğiz. Aydınlığa doğru yürüyen toplumların meşalesi kitaplardır. 'Okumak Lazım' sloganıyla yola çıktığımız ilk fuarımızı, kent meydanında bir çadırda başlatmıştık. Amacımız; okurları yazarlarla buluşturmak, yazarlara ve emeklerine saygımızı ortaya koymaktı. Aradan geçen 12 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı."

Böcek, yeni kitabı "İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet"in yazarı olarak da fuarda olacağını dile getirdi.

- "Ülkemiz kitap okumaktan zevk alan bir ülke"

Psikiyatrist-yazar Gülseren Budayıcıoğlu ise Antalyalılarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Artık ülkemiz kitap okuyan, kitap okumaktan zevk alan, bu fuarları ağzına kadar dolduran bir ülke oldu. Bununla ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

"Hayata Okuyarak Devam" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimleri kitapseverlerle buluşacak. Bazı yazarlar, imza günü ve söyleşilere katılacak.

Fuar, 30 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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