Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak (Dk. 90 Veysel Sarı), Ufuk Akyol (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ghacha), Güray Vural, Nakajima (Dk. 63 Luiz Adriano), Larsson (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Miray Bağış) Ali Yaşar (Dk. 65 Duhan Aksu), Rroca, Muammer Sarıkaya, Topalli (Dk. 65 Melih Kabasakal), Ethemi (Dk. 57 Abazaj), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 İbrahim Yılmaz)

Goller: Dk. 26 Mehremic (İstanbulspor), Dk. 45+1 Fernando, Dk. 90+5 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Wright, Dk. 64 Larsson, Dk. 68 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45 Mehmet Yeşil, Dk. 71 Jensen, Dk. 89 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

53. dakikada Fernando'nun sağ köşeden kornerden gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla şutunda, kaleci Jensen tokatlayarak topu kornere çeldi.

56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ethemi'nin kaleyi karşısına alıp yaptığı sert vuruşla, kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere gönderdi.

90+5. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa şutunda, top üst direkten döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Luyindama'nın şutunda kale çizgisi önünde Veysel Sarı son dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından, gol geçerli sayıldı: 2-1.

Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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