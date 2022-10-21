Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu imal ve satışını yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Manavgat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Operasyonda F.S, gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.