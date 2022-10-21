Antalyaspor, ligde 6 maç aradan sonra 3 puan kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde son galibiyetini 3. haftada Trabzonspor'u iç sahada 5-2 yenerek elde eden Akdeniz ekibi, bu mücadeleden sonra deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-2, iç sahada Kasımpaşa'ya 2-0, dış sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0, iç sahada Adana Demirspor'a 3-0 yenildi.

Üst üste 4 mağlubiyetle girdiği 8. haftayı bay geçen, 9. haftada konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan, 10. haftada Corendon Alanyaspor'a ise dış sahada 3-2 mağlup olan Antalyaspor, İstanbulspor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.

Ligde geride bıraktığı karşılaşmalarında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, 12. haftada 31 Ekim Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.