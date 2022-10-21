Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Çay ve tütün tespit köpeği "Zarif" ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yolculardan kaçak tütünün sahibi S.K, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.