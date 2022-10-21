Antalyaspor-İstanbulspor maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, kötü periyottan çıkmak adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Groenendijk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı gereksiz top kayıplarıyla rakibin işini kolaylaştırdıklarını belirtti.

İki hafta önceki Arabam.com Konyaspor maçında son dakika golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Takım için önemli bir dönüş maçı oldu. Böyle kötü periyotları bitirmek için en iyi ilaç galibiyet. Bu galibiyet, biraz mucizevi şekilde şansımızın da yardımıyla son dakikada attığımız golle geldi. İki hafta geriye gidecek olursak, Konyaspor maçında aynı senaryonun tersi yaşanmıştı. Öndeyken son dakika, belki son saniye golüyle rakip bizi iki puandan etmişti."

Kazandıkları üç puanın önemli olduğunu vurgulayan Groenendijk, "En iyi maçımızı oynamadık ama kazanmak, kötü periyottan çıkma adına önemliydi. Amaç üç puandı. Bu maçtan üç puanla ayrılıyoruz. Şimdi bu galibiyeti kutlama, önümüzdeki maçlara hazırlanma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.