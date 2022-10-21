Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini 25 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor.

Eğlenceli müzikalde dekor Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Tuğba Kubilay, "Letafet"i Arzu Aydoğdumu, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Dağhan Ergün, "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 25 Ekim'de saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.







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