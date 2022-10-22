Demre'de sabah namazı buluşmaları düzenleniyor

ANTALYA (AA) - Demre Müftülüğünce her hafta bir cami de "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştiriliyor.

Köşkerler Mahallesi Karainönü Camisinde sabah namazından sonra düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe müftüsü Kemal Akpınar tarafından dua edildi.

Müftü Akpınar, burada yaptığı konuşmada, sabah namazı buluşmalarının çok güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, Müslümanlar arasındaki manevi bağların güçlendiğini söyledi.

Namazların cemaatle kılınmasının, Müslümanların birbirleriyle görüşüp hallerinden haberdar olmalarına, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarına, aralarında sevgi, saygı oluşmasına, intizamın yerleşmesine ve ibadetlerini severek yapmalarına vesile olduğunu ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, hadis-i şeriflerinde 'Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi.' buyurmuştur. Biz de hem bu mükafatlara nail olabilmek hem de bu bilinci cemaate yansıtabilmek için yapılan bu buluşmaları, elimizden geldiği kadar destekliyor ve katılıyoruz." dedi.

Etkinliğe, çok sayıda vatandaşın katıldığı görüldü.





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