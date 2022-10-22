Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda dereceye girenler ödüllendirildi

ANTALYA (AA) - Türk sporcu Duru Özer'in altın, Bergüzar Yürüm'ün bronz madalya kazandığı 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda (The European Girls’ Olympiad in Informatics –EGOI) dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 16-23 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen olimpiyatta, Türkiye'yi temsilen yarışlara katılan öğrencilerden Duru Özer performansıyla Avrupa birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Özer, puan sıralamasında 29'u Avrupa olmak üzere 45 ülkenin ve 164 kız öğrencinin katıldığı olimpiyatta birinci sırada yer alarak, altın madalya kazandı. Olimpiyatta takımda yer alan Bergüzar Yürüm ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye ile birlikte Ukrayna 3, Gürcistan, Slovakya, Fransa, Singapur, Estonya, ABD ve Polonya'dan öğrenciler toplam 11 altın madalya elde etti. Farklı ülkelerden 33 gümüş, 32 bronz madalya kazanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde, ılimpiyata ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı yeni başlayan bir kategori. Ama biz bu kategoriye ikinci yılında ev sahipliği yaptık. Misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin de burada yarışmanın ikinci senesinde bir altın, bir bronz madalya almış olmaları, bayrağımızın burada temsil edilmiş olması bizi gerçekten çok memnun etti. İlk defa bu kategoride bir altın madalya kazanıyoruz. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

- "Bu başarı beni gururlandırıyor"

Altın madalya kazanan Duru Özer ise arkadaşlarıyla bir yıldır birlikte çok çalıştığını, Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu olimpiyata ilk kez katıldığını anlatan Özer, "Türkiye'de bu alanda ilk madalyayı kazandığım için kendimi gururlu hissediyorum. Bu alanda kadınlara ihtiyaç var, onun için bu başarı beni gururlandırıyor. Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 11. sınıfta okuyorum. Bilgisayar mühendisliğini okumak istiyorum. Bilişim alanında dünyayı ileriye taşımak istiyorum." dedi.

Bakan Varank ile Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindekiler sporculara madalyalarını verdi.

Törende, olimpiyat bayrağı 2023'te ev sahipliği yapacak İsveç'e verildi.





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