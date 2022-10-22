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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde konuştu:

ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklim değişikliği, kutup araştırmaları ve uzay keşifleri gibi insanlığın bugünlerde karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek için genç bilim insanlarını desteklediklerini belirterek, "Lütfen seçtiğiniz yoldan asla vazgeçmeyin, yapabileceğinizin en iyisini yapın." dedi.

Varank, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde, geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Olimpiyatın geçen yıl ilk defa İsviçre tarafından çevrim içi düzenlendiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu yıl, bu organizasyonu fiziki olarak düzenliyoruz ve bunu sizinle birlikte tecrübe etmekten oldukça heyecan duyduk. Bu etkinlik 45 ülkeden, 164 yetenekli kızı bir araya getirdi. Farklı yeteneklerin, kültürün ve kimliğin bu organizasyonu daha güçlü bir hale getirdiğine inanıyoruz. Olimpiyatın da yardımıyla daha fazla kızı bilgisayar bilimini keşfetmeleri için teşvik ediyor, onlara kendileriyle benzer ilgi ve yetenekleri olan kızlarla bir araya gelmeleri için bir iletişim ağı oluşturmalarına vesile oluyoruz. Ayrıca sosyal ve kültürel değişimi destekliyor ve kızlar için rol modeller oluşturmayı amaçlıyoruz. Kızları sadece iş gücüne hazırlamıyor aynı zamanda değişen iş gücüne liderlik etmeye, onu geliştirebilmeleri için de hazırlıyoruz."

Teknolojiden anlayan genç bilim insanlarını misafir ederken onlara bilgisayar bilimindeki ilgilerini derinleştirmeleri için bir platform sağladıklarını vurgulayan Varank, olimpiyatın gençlik ve dünyaya faydalı sonuçlar getireceğini söyledi.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bilim ve teknoloji alanında kesintisiz gelişmeye bağlı olduğuna dikkati çeken Varank, bilim insanlarının genç yaşlarında üretken, daha yenilikçi olduklarını ve böylece bilime daha çok katkıda bulunduklarını aktardı.

Genç bilim insanlarının değişime yön vermede ve entelektüel sınırları genişlemekte kritik rol oynadığının altını çizen Varank, "Genç bilim insanlarının erken yaşlarda en iyi araştırma standartlarına sahip olmalarının gelecekteki yapacakları araştırmaları ve keşifleri olumlu yönde etki edeceğini biliyoruz. Genç bilim insanlarının gelişimi için sağlıklı bir araştırma ortamı elzem. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi sürekli geliştirerek seçkin genç bilim insanlarını destekliyor ve onların gelişimleri için olumlu bir atmosfer oluşturuyoruz." diye konuştu.

Varank, genç bilim insanlarının bilimsel gayelerini gerçekleştirmek için bilim, araştırma ve eğitim politikalarını uyguladıklarını, araştırma bursları vererek, bilimsel programlar ve ulusal bilim olimpiyatları düzenlediklerini ifade etti.

- "Sizi her zaman her alanda destekleyeceğiz"

Öğrencileri temel bilimlerle uğraşmaya, çalışmalarına yön vermeye ve bu alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunmaya teşvik ettiklerine değinen Varank, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, kutup araştırmaları ve uzay keşifleri gibi insanlığın bugünlerde karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek için genç bilim insanlarını destekliyoruz. Yeni nesil teknoloji uzmanları için uygulama laboratuvarları, kodlama okulları ve teknoloji festivalleri gibi amiral gemisi niteliğinde girişimlerimiz bulunuyor. Böylece binlerce genç, mevcut teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, olimpiyatlar teknoloji geliştirmek için mükemmel bir imkan sağlıyor. Bu etkinlik, bilgisayar bilimlerindeki gücünüzü, bilginizi ve başarınızı göstermeniz için bir fırsat. İlk olarak, madalya alsın ya da almasın tüm takımları kutlarım. Avrupa Kız Bilişim Olimpiyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz bu yarışmanın kazananlarısınız. Ülkenizi üstün bir şekilde temsil ettiniz. Şu an burada olmanız geleceğimizin bugünden çok daha parlak olacağının kanıtı."

Öğrencilerin geliştirdiği yazılımın geleceğe yön vereceğine ve rehberlik edeceğine işaret eden Varank, "Daha iyi bir dünya için yönlendirici olacağınıza inanıyorum. Lütfen seçtiğiniz yoldan asla vazgeçmeyin, yapabileceğinizin en iyisini yapın. Sizi her zaman her alanda destekleyeceğiz. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı organizasyonunun her zaman büyümeye ve kızlar için hizmet etmeye devam edeceği belirtmek isterim. Sizleri 2023'te Türkiye'de düzenlenecek 40. Balkan Matematik Olimpiyatları'na davet etmek istiyorum. Bilimin kalbi geçmişte olduğu gibi Türkiye'de atmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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