Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı ilk gün programı ile başladı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında bulunan alanda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ülkeden 120 yarışmacı katılıyor.

Kentte 2 gün sürecek şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, kategorilerinde şampiyon olmak için ter dökecek.

Şampiyonada pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalışacak.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın 5 etaptan oluştuğunu söyledi.

Büyük bir organizasyonu Alanya ilçesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Ulu, "Çekişmeli bir yarışma oluyor. Kazasız belasız bitireceğiz, inşallah. İngiltere, Almanya Slovenya, Kazakistan ve Türkiye'de Alanya etapları var. Alanya son ayak. Burada sporcular 3 gün boyunca antrenman yaptı. 2 gün sürecek yarışmada sporcular toplam 6 sorti yapacak ve en az puanı alanlar madalya alacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.