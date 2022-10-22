Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın konuk olacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman pas, duran top ve taktik çalışmalar ile sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.