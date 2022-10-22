Salon: Turgut Özal Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Durmuş, Fatma Öztürk
Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız, Fitzgerald 30, Wallace 16, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Tuğçe Murat 5 , Neslişah Cora, Helin Boybeyi 12, Nyingifa 12
Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 11, White 21, Gülse Uğur 10, Melike Yalçınkaya 4, Gizem Tüzün 4, Turner, Melike Tuğba Oral 3, Harris 18
1. Periyot: 17-16
Devre: 42-32
3. Periyot: 61-37
ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 78-71 mağlup etti.
Bu sonuçla Antalya 07 Basketbol ilk galibiyetini elde etti. Çankaya Üniversitesi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.