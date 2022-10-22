İkinci kez yakalandılar! Jandarmayı böyle karşıladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Durmuş, Fatma Öztürk

Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız, Fitzgerald 30, Wallace 16, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Tuğçe Murat 5 , Neslişah Cora, Helin Boybeyi 12, Nyingifa 12

Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 11, White 21, Gülse Uğur 10, Melike Yalçınkaya 4, Gizem Tüzün 4, Turner, Melike Tuğba Oral 3, Harris 18

1. Periyot: 17-16

Devre: 42-32

3. Periyot: 61-37





ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 78-71 mağlup etti.

Bu sonuçla Antalya 07 Basketbol ilk galibiyetini elde etti. Çankaya Üniversitesi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.