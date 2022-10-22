"Kaş Yarımadaton Yarışları" ödül töreniyle sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "4. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.

Yarışlara İzmir'den katılan 21 kilometrelik parkurun birincisi Tülin Okyay, yaptığı açıklamada, parkurun zor olduğunu söyledi.

Buradaki doğayı keşfetmenin ve tanımanın kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Okyay, “Buranın doğası bambaşka, zorluğu güzelliğinin arkasında kalıyor. Yarışlara bir daha katılmayı düşünüyorum." dedi.

Organizasyonda Türk ve Rus sporcuların oluşturduğu dereceler şöyle:

- 6 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- İlayda İnce

2- Liudmila Pshenichnikova

3- Svetlana Matienko

Erkekler:

1- Mark Vysotin

2- Alihan Savaşçı

3- Emre Korkmaz

- 12 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- Mihraç Ayan

2- Tatiana Romasheva

3- Cevriye Akkurt

Erkekler:

1- Yuri Sdobnikov

2- Semen Chechulin

3- Umut Çavuşoğlu

- 21 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- Tülin Okyay

2- Anna Kolkova

3- Alexandra Volkova

Erkekler:

1- Suat Karoğlu

2- Aleksandr Gavrilov

3- Ahmet Gökçek

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