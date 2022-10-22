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Antalya'da dezenfektanın parlaması sonucu vücudu yanan kadının tedavisi sürüyor

AA

Antalya'da dezenfektanın parlaması sonucu vücudu yanan kadının tedavisi sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelde şişelere doldurduğu dezenfektanın, yanındaki arkadaşının çakmak çakması ile parlaması sonucu vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öne sürülen 20 yaşındaki Havva Öz'ün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Ahmet Ali ve Fatma Öz çiftinin ikiz çocuklarından Havva Öz, kazandığı üniversite eğitimi masraflarını karşılayabilmek için haziranda ilçedeki lüks bir otelde çalışmaya başladı.

Otelin deposunda 8 Ağustos'ta, iddiaya göre iki arkadaşıyla müşteriler için şişelere dezenfektan dolduran Öz'ün, bu sırada yanındaki arkadaşının çakmak çakması ile dezenfektanın parlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu.

Serik'teki hastaneye kaldırılan Öz, sonra Antalya'ya, ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Öz'ün, yoğun bakımdaki tedavisine 75 gündür devam ediliyor.

Ailenin şikayeti üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ağustos'ta soruşturma başlattı.

- "Kızımın bir an önce iyileşmesini istiyorum"

Baba Ahmet Ali Öz, gazetecilere, otelde hiçbir eğitim verilmeden komi olarak çalışan kızına ve arkadaşlarına müşterilerin kullanması için dezenfektan dolumu yaptırıldığını söyledi.

Dolum sırasında otel çalışanı A.H.T'nin sigara içmek için çakmağını çaktığında dezenfektanın alev aldığını öğrendiklerini belirten Öz, "Otelden 'Kızınız kaza geçirdi' diye haber verdiler. Hastaneye gittim, kızımı yanık halde buldum. Sadece yüzünü görebildim. Her yeri yanmıştı, konuşamıyordu." dedi.

Yoğun bakımdaki kızını 53 gün sonra görebildiğini dile getiren Öz, "Boğazından açılan delikle makine yardımıyla nefes alıyor ve beslenmesi sağlanıyor. Konuşamıyor. Daha sonrada entübe edildi. Şimdi biraz daha iyi olduğunu öğrendik. Kendisine geldi ama hala hayati tehlikesi sürüyormuş. Kızımın bir an önce iyileşmesini, aramıza dönmesini istiyorum." diye konuştu.

Kızını bu hale getirenlerin cezasını çekmesi için otelin ve dezenfektanın yanmasına neden olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Öz, "Kızım 75 gündür acılar içinde. Onunla beraber bizler de acı çekiyoruz. Henüz daha hayati tehlikeyi atlamış değil. Yanıkların iyileşmesi için uzunca bir süre tedavi görecek. İyileştiğinde de operasyonlar geçirecek. Kızım Isparta Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı kazanmıştı. Tedavisi nedeniyle eğitime başlayamadı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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