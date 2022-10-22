Avrupa Su Sporları Kongresi Antalya'da yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "2022 Avrupa Su Sporları Kongresi", 46 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) iş birliğinde, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrede, yüzmeyle ilgili kararlar alındı.

TYF Başkanı ve LEN Başkan Vekili Erkan Yalçın, AA muhabirine, Avrupa Yüzme Birliğinin 52 ülkenin birleşiminden olan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Tamamlanan kongreden herkesin memnun ayrıldığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde gerek spor gerekse diğer organizasyonlar da en güzel ev sahipliğini yapabiliyoruz. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 46 ülke katılımcısı ülkemize gelerek cennet vatanımızı gördü. Bu kongrede yüzmeyle ilgili geleceğe dair kararlarımızı aldık. Bundan sonraki kongre için LEN yeni bir karar alacak. Ne zaman ve nerede yapacağımıza karar vereceğiz. Bizim açımızdan onur vericiydi. İlerleyen yıllarda bu organizasyonu ülkemize almayı düşünüyoruz."

Yalçın, yüzmeyi geliştirmeye, ihya ve inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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