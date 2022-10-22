Alanya'da "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, 1. Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı.

Alanya Belediyesinin arkasındaki meydanda düzenlenen yarışmada jüri üyeliklerini Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve şef Zeki Açıköz yaptı.

Yarışmaya katılan üreticilerin avokadoları tartıldı.



10 üretici arasından birinciliği 610 gram ile Ayşe Mecek, ikinciliği 603 gramla Ramazan Arslan ve üçüncülüğü 596 gramla Ramazan Zeybek kazandı.

Yarışmanın birincisine 3000, ikincisine 2000, üçüncüsüne de 1000 lira ödül verildi.



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