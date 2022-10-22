Antalya'da iş insanı Ali Metin Duruk son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Aroma AŞ ile Friterm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk, son yolculuğuna uğurlandı.

Soğuk algınlığı ve ağır grip nedeniyle vefat eden Duruk için Akseki Merkez Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu törende Duruk'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Kılınan cenaze namazının ardından Duruk'un naaşı aile kabristanına defnedildi.

Vali Ersin Yazıcı, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Duruk'u iki yıl önce tanıdığını, iki yıl boyunca ciddi manada görüşmelerinin olduğunu söyledi.



Yazıcı, şöyle konuştu:



"Şuna şahidim, tam bir Akseki aşığıydı, eğitim aşığıydı, çevre aşığıydı. Doğup gittiği ama asla unutamadığı Akseki'ye bütün gönlüyle bağlı olan bir büyüğümüzdü. Ali Metin abimizle birçok konuyu müzakere ettik. Akseki için ne yapabiliriz, zaman zaman tartıştık. Böyle güzel bir insanı aniden, hiç beklemediğimiz zamanda kaybettik. Bu şehre hayır yapabilmek için gönlünü, malını, mülkünü, zamanını hiç esirgememiş bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum, mekanı cennet olsun. Aksekililerin gönlünde yaşamaya devam edecek, benim de gönlümde yaşamaya devam edecek."

Törene AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve çok sayıda kişi katıldı.



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