Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Minibüse düzenlenen operasyonda 26 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli B.D. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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