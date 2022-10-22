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Antalya'da "Hititler Likya'da, IV. Tuthaliya Patara'da" programı gerçekleştirildi

AA

Antalya'da "Hititler Likya'da, IV. Tuthaliya Patara'da" programı gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde "Hititler Likya'da, IV. Tuthaliya Patara'da" programı düzenlendi.

Kaş Belediyesinin de desteklediği etkinlik, Gelemiş Mahallesi sınırlarında yer alan ve tarihte Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Patara'da gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Antik Kenti Tiyatrosu'ndaki programda, ilçenin kültüre, sanata, geleneklere, sportif etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Bu anlamda Kaş, çok zengin, aynı anda birçok etkinliği yapabilen ender ilçelerden bir tanesi." diyen Ulutaş, şunları kaydetti:

"Hem kültürümüzü, sanatımızı hem faaliyetlerimizi yürüteceğiz, bunun yanında ilçemize yapılması gereken hizmetleri de yapmaya çalışıyoruz. Patara'nın bu tür etkinliklere ev sahipliği yapması önemli. Bu antik kent kumların altındaydı. Fahri ve Havva Işık Hoca, burada çok emek verdi. Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve bizler de bu konuda çalışıyoruz. Yıllar sonra burada yaşam başladı. Birçok etkinliğe Patara olarak ev sahipliği yapıyoruz, bununla gurur duyuyoruz."

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da bugün Anadolu'nun çok büyük iki uygarlığını Patara’da buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Hitit ve Likyalıları, sanat ve kültürle buluşturmak istemiştik." ifadesini kullanan Işık, şunları söyledi:

"Bu bağlamda Trio Patara Grubu'nun bir klasik müzik konseri, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve Çorum Meslek Lisesinin hazırladığı Hitit kıyafetleri, Likya kıyafetleri, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet'e kadar uzanan muazzam bir defile, akabinde Hitit coğrafyasının yöresel müziğinin icra edileceği program var. Bugün Patara kumsalında Büyük Hitit Kralı IV. Tuthaliya’nın MÖ 13. yüzyılda ayak bastığı topraklara, Patara kumsalında kumdan bir kabartmasını yaptık ve simgesel olarak kendisini böylece anmış olduk. Patara, Likya’nın başkenti. Bugün Hititlerin başkentinden Likyalıların başkentine bir selam geldi, bir dostluk geldi, bir sevgi geldi. Bütün bunları burada birlikte yaşamış olmaktan dolayı çok mutluyuz."

Konuşmaların ardından Trio Patara Konseri, Hititlerden Cumhuriyet'e Dönem Giysileri Defilesi ve Hitit Ensemble Konseri sunuldu.

Defilede Antik Çağ döneminden Pamfilya giysilerinin yanı sıra Selçuklu, Osmanlı, Teke Yörükleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri sergilendi.

Yaklaşık 30 kıyafetin sergilendiği defile büyük beğeni topladı.

Programı Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık da takip etti.

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