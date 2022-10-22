Antalya'da bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gebizli Mahallesi Termesos Bulvarı'nda Berkay G, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Yaralı Berkay G. bulvar üzerindeki benzin istasyonunun market bölümüne sığınarak yardım istedi.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Berkay G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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