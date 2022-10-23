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Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 108 madalya kazandı

AA

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 108 madalya kazandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, AA muhabirine, ev sahipliğini yaptıkları, 52 ülkeden yaklaşık bin 100 sporcunun katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Şampiyonanın ilk iki gününde yarışan 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcuların 18 altın, 26 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 76 madalya kazanarak takım halinde dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Şampiyonanın üçüncü ve dördüncü gününde masterler kategorisi mücadeleleri gerçekleştirildi. Masterler kategorisinde 5 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 17 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olduk. Büyüklerde ise 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandık. Büyük kadınlar ve erkekler milli takımlarımız dünya üçüncüsü oldu. 174 sporcuyla katıldığımız Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nı genel takım sıralamasında dünya ikincisi olarak tamamladık."

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