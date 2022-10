Bilek güreşinde "bileği bükülmez" sporcularla zirve hedefi

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, bilek güreşinde yeni yetenekleri küçük yaşta keşfedip zirvede yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Kurt, 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ile 24. Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde, organizasyon ve bilek güreşindeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun 52 ülkeden yaklaşık bin 100 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandığını ifade eden Kurt, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kurt, 2018 yılında da dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak şöyle konuştu:

"52 ülkeden katılan sporcuları ülkemizde bir kez daha ağırlamaktan onur duyduk. Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Gençlerimiz takım halinde kızlar ve erkekler kategorisinde dünya ikincisi oldular. Bir önceki yıl üçüncü olan sıralamamızı bir üste yükselttiler. Bu, başarı yolunda doğru adımları attığımızın göstergesi. Çok mutluyuz."

Çeşitli ülke sporcuları, antrenörleri ve federasyon yetkililerinden olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Kurt, bunun ayrıca kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.





- Başarının yolu yeni yeteneklerin keşfinden geçiyor

Kurt, ülke tanıtımına katkı sunmanın onurunu da yaşadıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizi çok sevdiklerini, müsabaka şartlarından, düzenlenen organizasyonun kalitesinden her defasında büyük keyif duyduklarını söylüyorlar. Bilek güreşi, federasyonumuz bünyesinde 2002 yılından beri resmi olarak varlığını sürdürüyor. Toplam takım puanlama sıralamasında dünya üçüncüsüyüz. Bilek güreşinde her yıl ülkemizde müsabakalara katılan sporcu sayısında çok ciddi artış var. Aynı zamanda yürüttüğümüz çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Okul Sporları' programına bilek güreşinin dahil edilmesi ile ilgili çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. Ortaokuldan, liseden gelen sporcular hem kaliteyi hem sayıyı artırıyor. Geçen yıl düzenlenen okul sporları müsabakalarına yaklaşık 30 bin öğrencimiz katıldı. Umut ediyoruz ki alttan yeni yeteneklerin bir an evvel ortaya çıkması, teknik kurullarımızca yapılan çalışmalarda onların milli takıma kazandırılması ülke başarısını, madalya sayısını her açıdan artıracaktır."

Federasyon olarak bilek güreşindeki hedeflerinden bahseden Kurt, "Bizim en büyük hedefimiz, takım halinde Avrupa'da ve dünyada ilk sırada yer almak. Çok güçlü rakiplerimiz var, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya. Bu konuda hem sporcu sayısı hem de kalitesi açısından oldukça başarılı ülkeler. Alt gruplarda, genç yaşlarda çok ciddi rekabet içerisindeyiz. Bu madalya sayılarını artırarak, biraz daha yüksek sayıda sporcuyla tüm kategorilerde sporcu sayısını artırıp, toplam takım puanını yükseltmeyi, ilk sırada yer almayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

