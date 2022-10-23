Antalya'da otomobilin çarptığı skuterdeki 2 genç öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti.

M.C.G'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) bulunduğu skutere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ortaokuldan bu yana sınıf arkadaşı olan lise son sınıf öğrencisi Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra skuter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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