Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, ikinci gün müsabakalarıyla sürüyor.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, kentteki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Büyük Britanya, Danimarka, Hırvatistan, Hong Kong/Çin, İrlanda, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Macaristan, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden 175 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, AA muhabirine, turnuvanın, dünya kupasının öncesinde olimpiyatları puan veren bir organizasyon olduğunu söyledi.

Turnuvanın ülkelerinde olması dolayısıyla Türk sporcuların yoğun katılım gösterdiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu turnuva hem organizasyon deneyimi kazanılması hem de sporcuların tecrübesi açısından önem arz ediyor. Dün erkek kılıçta kürsüde bir, iki ve üçüncü sırada sporcularımız yerini aldı. Kadın kılıçta da sporcumuz Nisanur Erbil üçüncü oldu. Bugünde kadın flörede İrem Karamete kızımızın kürsünün en üstünde yer almasını bekliyoruz. Sporcumuz o potansiyele, birikime ve tecrübeye sahip. Çünkü olimpiyat yolunda bu sezonun ilk müsabakasında puanla başlamak hem moral açışından hem de hazırlıkların iyi başlaması açısından önemli."

Bilgin, Antalya'nın uluslararası birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını ve yerli, yabancı sporcuların da burada mücadele etme fırsatı bulmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Satellite Eskrim Turnuvası, bugün kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.

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