Antalya'da istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde motosikletin kara yolundaki istinat duvarına çarpması sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Alperen Keske'nin kullandığı 47 AGP 875 plakalı motosiklet, Kalkan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde yol kenarındaki taş istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Keske'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette bulunan sürücünün kardeşi yaralı Celil Keske, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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