Antalya'da lise öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltındaki 6 kişi serbest bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir lise öğrencisinin, öğretmeninin evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan öğretmeni ve 5 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.K'nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan öğretmeni H.G. ve 5 arkadaşının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Lise öğrencisi Y.K, önceki gün 5 arkadaşıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G'nin evinde, hayatını kaybetmişti.

Öğretmen ve Y.K'nin 5 arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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