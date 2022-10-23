Antalyaspor futbol sorumlusu Şahin, taraftarlarla buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar, 12. Antalya Kitap Fuarı'nda taraftarlarla bir araya geldi.

Şahin ile futbolcular Balcı ve Bayrakdar, Antalya Büyükşehir Belediyesince Cam Piramit'te düzenlenen fuara katıldı. AS Dijital Kütüphane standında taraftarların formalarını imzalayan Şahin ile futbolcular, hatıra fotoğrafı çekildi.

Şahin, gazetecilere, taraftarlarla güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında bu tür fuarların etkili olduğunu ifade eden Şahin, "Çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak adına biz de buradayız. İnşallah böyle organizasyonları sadece Antalya'da değil, Türkiye'de daha fazla yerde görürüz." dedi.

Fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Şahin, kendilerine gösterilen ilginin değerini bildiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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