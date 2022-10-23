"An-Aqua Swimming Race" yüzme yarışları Antalya'da yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race" yarışlarına 6 ülkeden 500'e yakın sporcu katıldı.

Konyaaltı Belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmada, sporcular Konyaaltı Sahili'nde 600, 1500, 3000 ve 6000 metre etaplarında kulaç attı.

1500 metre erkekler kategorisinde Mark Shrom, kadınlarda Nazlıcan Uysal birinci oldu. 600 metrede ise erkeklerde Balalaeshn Kov, kadınlarda Berra Büyükkele ilk sırada yer aldı.

Yarışların 6000 metre kategorisinde kadınlarda Victoriya Üçüncü ve erkeklerde Mark Shrom birinciliği elde etti. 3000 metrelik parkurunda ise kadınlarda Aişenur Acar, erkeklerde ise Davut Kaan Kama yarışı birinci sırada tamamladı.

Bu arada 3x600 metrelik bayrak yarışını kadınlarda ve erkeklerde ODTÜ Yüzme Takımı kazandı.

Yarışmanın sportif direktörü Mert Onaran, AA muhabirine, "An-Aqua Swimming Race" etkinliğine profesyonel sporcuların yanı sıra yüzme sporuna gönül vermiş amatör sporcuların da katıldığını söyledi.

Organizasyona 6 ülkeden 500'e yakın yüzücünün katıldığını belirten Onaran, "İki gün boyunca hem Antalyalılara hem de buraya gelen sporculara yüzme şenliği yaşatmış olduk. Konyaaltı Belediyesinin verdiği destekle çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yarışmayı ilk defa düzenliyoruz, gelecek sene daha fazla yabancı sporcuyu burada ağırlayacağız." diye konuştu.

Yarışların sonunda dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi.

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