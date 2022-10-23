BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Antalya'da partililerle buluştu:

ANTALYA (AA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dünyadan çıkmayacak fikirlerin bu topraklardan çıktığını salgın döneminde gördüklerini, bu dönemin fikir üretmek için en önemli dönem olduğunu söyledi.

Baş, partisinin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlediği "Mevzu Ekonomi" isimli programda yaptığı konuşmada , 6 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak herkesin evine Türk bayraklarını asmasını istedi.

Milli ekonomi modeli hakkında konuşan Baş, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı büyük buhran sonrasında çiftçisine para, ürün alım garantisi ve destek verdiğini kaydetti.

Dünyada krizlerin olduğunu ama ABD'de kriz olmadığını öne süren Baş, "Amerika'nın kriz yaşamamasının nedeni gıda, enerji. Bu dünyanın temel anahtarı, ülkeleri ayakta tutan unsurlar. Bunlar varsa üretim yapabiliyorsun. Bunlar varsa hayatı yaşayabiliyorsun. Bunu garanti altına alacağız, bunu söylüyoruz. Kendi kömürümüz var, kendi ürünümüz, çiftçimiz var bunları kullanalım." dedi.

2000'li yıllardaki dünya görüşüyle başka bir çağın başladığını belirten Baş, artık üretmenin değil, fikrin ön plana çıktığını ifade etti.

İnsan aklının tarihte hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir döneme girildiğini dile getiren Baş, "Dünyadan çıkmayacak fikirler bu topraklardan çıkıyor, bunu en son Kovid-19 sürecinde gördük, aşısını ürettik. Sadece bu alanda değil birçok alanda gördük. Bu dönem fikir üretmenin en önemli dönemi. Düğmeyi üreten kişi dünyanın zengini oluyor ama fikir öyle bir şey değil. Biz sadece fikir üreteceğiz." diye konuştu.

Baş, eğitim, sanayi, tarım, ekonomi alanlarında seferberlik yapacaklarını ve bunların tümünü vatandaştan alarak değil, vatandaşa vererek yapacaklarını ifade etti.

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