Antalya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Musa Murat Dalgıç yönetimindeki 07 V 7401 plakalı otomobil ile Axel Heil idaresindeki 07 AZN 790 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada Musa Murat, Şeyma ve İkra Dalgıç yaralandı.

Ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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