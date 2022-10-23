Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı tamamlandı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında bulunan alanda gerçekleştirilen organizasyona 30 ülkeden 120 yarışmacı katıldı.

İki gün süren şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, şampiyon olmak için ter döktü.

Pilotların 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalıştığı şampiyona sonunda erkeklerde Rumen George Cotet birinci, Sloven Matjaz Sluga ikinci, Bulgar Valery Tzvetanov ise üçüncü oldu.

İki sporcunun yarıştığı kadınlarda ise birinciliği Güney Koreli Eunyoung Cho elde etti. Çekya'dan Marketa Tomaskova ise ikinci sırada yer aldı.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final ayağını tamamladıklarını söyledi.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatan Ulu, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz şampiyonadan sporcularımız keyif aldı. Kazasız bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler." diye konuştu.



Erkeklerde birinciliğe ulaşan George Cotet ise ilk kez Alanya'ya geldiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Burayı çok beğendim. Atmosfer çok güzeldi. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Yarışmayı kazanacağımı hissediyordum, öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

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