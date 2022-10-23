Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan ve kentteki bir otelde gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Büyük Britanya, Danimarka, Hırvatistan, Hong Kong/Çin, İrlanda, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Macaristan, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen'den 175 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvanın kadınlar kılıç kategorisinde Azerbaycan'dan Valeriya Bolshakova birinci, Kazakistan'dan Aigerim Sarybay ikinci, Türkiye'den Nisanur Erbil ve Singapur'dan Jessica Shu Hui Ong üçüncü oldu.

Erkekler kılıçta ise Türkiye'den Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü Türkiye'den Tolga Aslan ile Kuveytli Yousef Alshamlan paylaştı.

Kadınlar flöre kategorisinde ise Türk sporcu İrem Karamete birincilik, Singapurlu Maxine Jie Xin Wong ikincilik elde etti. Romanyalı sporcu Anca Saveanu ile Danimarkalı sporcu Laeticia Jorgensen ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı.





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