Alanya'da Rus uyruklu kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 yaşındaki Rus uyruklu B.A'nın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mahmutlar Mahallesi'nde Rus uyruklu B.A'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O, M.E.S. ve M.Ş, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E.Ö. savcılıktan serbest kaldı. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.C.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



- Olay

Rus uyruklu B.A. ile H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O, M.E.S. ve M.Ş. arasında sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan B.A. kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 7 şüpheli jandarma tarafından yakalanmıştı.

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