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Serebral palsi hastası oğullarının "ilk adımını" atacağı günün hayalini kuruyorlar

AA

Serebral palsi hastası oğullarının "ilk adımını" atacağı günün hayalini kuruyorlar

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'da, halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Muhammed Miraç'ın ailesi, çocuklarının yürüme robotuna kavuşarak ilk adımını atacağı günün hayalini kuruyor.

Bir kız çocuk sahibi olan Faruk ve Hatice Gülyaprağı çifti, daha sonra 4 bebeklerini anne karnındayken kaybetti. Çiftin 2017'de dünyaya gelen oğulları Muhammed Miraç, mutluluklarını arttırdı.

Gülyaprağı çifti, minik Miraç'ın gelişim göstermemesi, boynunu tutamaması, el ve ayaklarını oynatamaması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan, bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşayan ve 10 ameliyat olan Miraç'ın günlerinin büyük bölümü hastanelerde geçti.

Doğduğu günden bu yana fizik tedavi süreçlerinde büyük bir gelişim gösteren ancak yürüyemeyen çocuğa, tedavisinin sürdürdüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık iki ay önce serebral palsi teşhisi konuldu.

Faruk Gülyaprağı, AA muhabirine, oğlunun doğduğu günden bu yana zorlu günler geçirdiklerini söyledi.

Miraç'ın hayata tutunabilmesi için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Gülyaprağı, "6 yıldır oğlumun tedavi olması için hastanelere bağımlıyız. Miraç ilk zamanlar boynunu tutamıyordu, omuzları düşüyordu. Ümit olmadığı, yatalak kalacağı söylenmişti. Gelişim göstermiyordu ama şu an bizimle iletişim kuruyor, hem ellerini hem de ayaklarını oynatabiliyor ama ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor." diye konuştu.

- "Tek istediğimiz, duyarlı insanların mücadelemize bir nefes olmaları"

Gülyaprağı, serebral palsi teşhisinin ardından doktorların önerdiği yürüme robotunun evlatlarının yürüyebilmesi için kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Oğlunun ayağa kalkacağı günün umuduyla yaşadığını dile getiren Gülyaprağı, "Doktorlar bu cihaz desteğiyle Miraç'ın yürüyebileceğini söyledi. Raporumuzu aldık. Yurt dışından gelen bu cihazın fiyatı 40 bin 800 avro olduğu için Antalya Valiliği onaylı 6 aylık bir kampanya başlattık. İzin süresi kasım ayında dolacak. Sürekli hastanelerde olduğumuz için eskisi gibi çalışamıyorum. Tek istediğimiz, duyarlı insanların 6 yıldır verdiğimiz mücadeleye bir nefes olmaları. Artık oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Hatice Gülyaprağı ise oğlunu kaybetmek istemediğini, 6 yıldır mücadele verirken hep bu korkuyla yaşadığını dile getirdi.

Anne Gülyaprağı, "Daha önce 4 çocuğumu kaybettim. Miraç dünyaya geldiğinde yeni bir umut doğdu. Onu kaybedersem tüm hayallerimiz bitmiş olacak. En büyük hayalim oğlumla yürümek, onu parkta oynatmak. Yaşıtları okula gidiyor. Benim çocuğum gidemiyor. Oğlumun okula gidebilmesini çok istiyorum." diye konuştu.

- "Bu cihaz, kasları güçlendirecek"

Miraç'ın tedavi sürecini takip eden fizyoterapist Ali Yıldırım da yürüme robotlarının, kas ve kemikleri desteklemesi dolayısıyla tedavilerde en çok fayda görülen cihazlardan biri olduğunu söyledi.

Cihazların kontrollü ve ölçülü şekilde ayakta kalmayı ve adım atmayı sağladığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu tip cihazlarla çocuklar üzerinde çok ciddi etkiler görüyoruz. Çocuklarda yürüme dürtüsü oluşturuyor. Eklem ve kas gelişimine çok faydalı. Muhammed Miraç ilk geldiğinde baş ve boyun kontrolü dahi yoktu, çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Şu an ayakta durabiliyor. Bu cihaz, kasları güçlendirecek. Güçlenme arttıkça ilk hedefimiz cihaz desteğini azaltarak bağımsız şekilde ayakta durabilmesini sağlamak. İlerleyen süreçte de adım atabilecek bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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