Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde M.Y'nin (38) kullandığı 07 ATF 675 plakalı otomobil ile O.G. (56) idaresindeki 07 AYK 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası araçta sıkışan O.G, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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